Marquinhos et Neymar présents dans le XI type de la Copa America

Le week-end dernier, l’Argentine a remporté la 47e édition de la Copa America en venant à bout du Brésil en finale (1-0). Un titre qui échappait à l’Albiceleste depuis 28 ans. Ce mardi, le onze type de cette Copa America a été dévoilé par la CONMEBOL. Sans surprise quatre Argentins sont présents dans cette équipe : Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul et Lionel Messi.

Les deux Parisiens – Leandro Paredes et Ángel Di María (buteur et élu homme du match en finale) – ne sont pas présents dans ce onze. Finalistes malheureux, Marquinhos et Neymar Jr ont été les hommes forts du Brésil lors de cette compétition. Les deux Brésiliens figurent dans ce XI en compagnie de Casemiro. Voici ci-dessous le onze officiel de cette Copa America 2021, composé par le Groupe d’Etudes Techniques CONMEBOL.

XI Copa America : Martínez – Isla, Romero, Marquinhos, Estupiñan – De Paul, Casemiro, Yotún – Messi, Neymar, Díaz.