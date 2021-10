Alex Dias : « Neymar va répondre sur le terrain »

Neymar réalise un début de saison moyen avec le PSG dans les statistiques. Le Brésilien (29 ans) a marqué un but et délivré deux passes décisives en Ligue 1 en 5 matches de Ligue 1. Il n’a pas encore été décisif en deux matches de Ligue des Champions. Le numéro 10 parisien est tout de même l’un des joueurs du PSG qui parcourt le plus de kilomètres dans les rencontres. Il essaye aussi d’animer les attaques des Rouge & Bleu. Pour Alex Dias – ancien joueur du PSG (2001-2002, 28 matches, 3 buts), son compatriote va répondre aux critiques avec ses performances sur le terrain. « Neymar mérite les critiques mais il va répondre sur le terrain. Ses sorties nocturnes ? C’est dur d’y résister! Il est jeune, il y avait la fashion week… Il a le droit de sortir mais il ne doit pas abuser, lance l’ancien attaquant dans l’Equipe. Moi aussi je l’ai trouvé un peu pataud mais ça va venir.«

Alex Dias qui a expliqué avoir échangé avec Mauricio Pochettino – lors d’une visite au Parc des Princes – au sujet de l’attaquant du PSG. « Il semblait un peu inquiet mais je lui ai dit de donner du temps au temps. Les choses vont se mettre en place.«