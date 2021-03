Paredes : “On a beaucoup parlé lors de la nuit après cette défaite face au Bayern”

Le PSG va jouer très gros en Ligue 1 et en Ligue des champions lors des cinq prochaines matches (Lyon, Lille, Strasbourg, Bayern 2x). Interviewé vendredi, après le tirage de la Champions League, par le magazine dominical de TF1, Téléfoot, Leandro Paredes a expliqué le désir du vestiaire du PSG de retourner en finale et de triompher, tout en conservant sa couronne nationale.

Tirage de la Champions League

Leo Paredes : “C’est un tirage très difficile, face au tenant du titre qu’on a affronté en finale. Le Bayern est fort, il possède des joueurs d’un top niveau. Pour gagner la Ligue des champions, il faut battre les meilleurs. On va se battre pour relever le défi. Nous savons que nous pouvons retourner en finale. On a beaucoup parlé lors de la nuit après cette défaite face au Bayern. On veut retourner en finale et gagner cette Ligue des champions pour la ville, le club et nous tous. Ce serait incroyable, on va se battre pour ça.”

Retour de Neymar

Leo Paredes : “C’est très important qu’il soit en pleine forme, bien dans sa tête, et avec de l’envie. C’est incroyable ce que Ney peut nous apporter. C’est à nous de l’aider pour que tout se passe bien. Il faut se mettre à son niveau en Champions League. Neymar est important pour nous hors et sur le terrain. Concerner Mbappé et Neymar ? Oui, le PSG va tout faire pour. On va continuer en profiter et souhaiter qu’ils restent.”

Pochettino

Leo Paredes : “Avec Mauricio, beaucoup de choses ont changé. Avant, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas… On avait tous besoin d’un changement sur le plan mental. Personnellement, collectivement aussi, on travaille beaucoup plus qu’avant.”

Son refus de l’Inter

Leo Paredes : “Je me sens très bien ici. Ce qui m’a fait rester c’est la confiance de ma direction, de mes équipiers. Ils m’ont appelé pour me demander de rester. Cela m’a conforté dans ma décision.”

Cambriolages

Leo Paredes : “On est tous touchés par ça. Cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous, et c’est arrivé à Marqui et Angel. J’espère que tout va se calmer, et qu’ils vont pouvoir oublier tout cela.”

OL/PSG

Leo Paredes : “Nous n’avons plus de marge d’erreur. On n’a plus le droit de perdre des points. Notre seule option c’est de gagner car les autres équipes sont très bonnes. On n’a plus le choix : il faut l’emporter face à l’OL.”

Titre

Leo Paredes : “Les gens s’attendent à ce que nous soyons champions. Nous avons cette pression. On est Paris, on a une grande équipe, la meilleure en France. On doit le prouver chaque jour que nous pouvons être les meilleurs dans toutes les compétitions”