Draxler : “OL/PSG est un match prestigieux, mais ce qui compte le plus c’est la victoire”

Ce soir à 21h (Canal Plus), l’Olympique Lyonnais et le PSG s’affronteront pour le choc de la 30ème journée de Ligue 1. Une affiche déterminante dans la course au titre. Avant ce match, Julian Draxler a accordé une interview au site officiel du PSG. L’international allemand a notamment été questionné sur le championnat disputé et la méthode de Mauricio Pochettino. Extraits choisis.

Le match face à l’OL

Draxler : “C’est une grande équipe, une très bonne équipe, le match est important. Les trois points sont importants. Peu importe l’adversaire en face finalement. Oui, c’est un match prestigieux, mais ce qui compte le plus c’est la victoire.”

La lutte pour le titre

Draxler : “Cette saison est plus compliquée. Nous avons joué la finale de Champions League contre le Bayern, et nous avons eu trop peu de temps pour nous préparer ensuite à la nouvelle saison. Nous perdons des points en route surtout à cause de ça cette année. Maintenant, ça offre une course au titre très serrée, rien n’est encore décidé et les matches qui arrivent vont être très importants. Nous allons devoir tous les aborder comme des finales.”

La méthode de Mauricio Pochettino

Draxler : “Tous les entraîneurs ont des idées et des préceptes différents, sur l’attaque, la défense, la tactique… Il a entraîné beaucoup en Angleterre, et il nous a appris pas mal de petites choses qu’il a ramené de là-bas. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec lui, les entraînements sont durs, mais nous prenons beaucoup de plaisir sur les terrains, tous ensemble. Un coach qui a porté le maillot du PSG, une notion importante ? Cet aspect est important, il est sans doute plus important pour les supporters que pour nous, parce que nous sommes avant tout des professionnels, et nous travaillons avec le coach tous les jours. Mais oui, c’est quelque chose qui compte dans la vie d’un club, et il a été un joueur qui a été aimé des supporters, c’est donc forcément une bonne chose.”