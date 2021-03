Séverac : “Avoir tiré le Bayern est une bénédiction pour le PSG”

Les 7 et 13 avril le PSG a rendez-vous avec le FC Bayern pour deux quarts de finale de feu entre derniers finalistes de la Ligue des champions. Ainsi en a décidé le tirage à Nyon vendredi dernier. Et pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, c’est une “bénédiction” pour le Paris Saint-Germain.

“Moi, je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais ce tirage est une bénédiction pour le PSG. Contrairement à ce que j’entends. Selon moi, le PSG peut remporter la Ligue des champions tous les jours, chaque matin, chaque soir. Mais il a un problème avec la compétition, la gestion émotionnelle des événements. Il se tétanise au moment des grands matches, on ne sait pas pourquoi… Buffon perd ses gants, etc. Et bien là, ils ne sont pas favoris. Pour moi, tout est réuni pour un exploit colossal à l’Allianz-Arena. Je ne dis pas qu’ils vont se qualifier, je ne dis pas que ça suffira. Je pense que le PSG va gagner là-bas. Mais cette victoire ne sera peut-être pas suffisante pour se qualifier”, a commenté le journaliste au micro de RTL. “C’est l’histoire du PSG de faire ça. C’est son ADN. C’est un club qui peut se ridiculiser, et qui peut créer les plus grands exploits. Plus c’est dur… éliminer le Barça, le Bayern, puis City s’ils sont qualifiés, ils en sont capables !”