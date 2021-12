Pochettino : « Kylian a été extraordinaire une fois de plus »

Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, a aimé la performance professionnelle contre Monaco ce soir (2-0) même s’il ne cache pas que son équipe doit s’améliorer. Il a aussi salué la performance XXL de Kylian Mbappé.

« Ça a été une performance professionnelle. On mérite de gagner. Kylian a été extraordinaire une fois de plus, s’enflamme le coach du PSG pour Prime Video. Mais avec toute l’équipe on a fait de très bonne chose. Avec l’enchaînement de compétition, on n’a pas beaucoup de temps. On a eu sept matches en trois semaines. On doit jouer dimanche et après mercredi contre Lorient. Mais bon, je suis satisfait de la performance. Bien sûr on veut s’améliorer au fil des matches mais c’est une performance très professionnelle.«