En clôture de la 18e journée de Ligue 1, l‘AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG. Les Monégasques se sont inclinés (2-0). Alex Disasi regrette la deuxième mi-temps de son équipe.

« Le constat est assez dur parce que sur la première mi-temps je trouve qu’on l’a bien maîtrisé. Avec le pressing on récupère quelques ballons très haut. […]Malheureusement, contre ce genre d’adversaire, une erreur ça paye cash, regrette le défenseur au micro de Prime Video. Le deuxième but avant la mi-temps nous a fait très mal. Je trouve dommage que sur la deuxième on arrête de jouer, de presser. On a laissé le match couler, c’est dommage.«