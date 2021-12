Pochettino : « On aimerait faire des performances de haut niveau »

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir (20h45, Prime Video) avec la réception de Monaco dans le cadre de la 18e journée. Après deux nuls consécutifs contre Nice (0-0) et Lens (1-1), les Rouge & Bleu voudront retrouver la victoire ce week-end. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Neymar

« Ney est un joueur spécial, il apporte des choses différentes à l’équipe. On doit trouver des solutions sans lui, dans l’animation offensive et défensive pour trouver un équilibre, être performants et gagner des matches.«

Sergio Ramos

« Est-ce qu’il rejouera en 2021 ? Oui on espère le revoir d’ici la fin de l’année civile. Trop joué contre Saint-Etienne ? Non, il se sentait bien. On a joué à 11 contre 10 la majeure partie de ce match. L’exigence n’était peut-être pas la même qu’à 11 contre 11.«

La gestion des matches

« Avant février et la Ligue des champions, on a des matches où on se doit d’être performants. Un des objectifs du club est de gagner la Ligue des champions mais on doit aussi être focalisés sur le présent.«

Aucune victoire contre le top 5

« Il peut y avoir des multiples raisons, mais ce qui est important c’est de voir où on est aujourd’hui au classement et où on sera à la fin de l’année.«

Ses objectifs

« On aimerait pouvoir faire des performances de haut niveau pendant 90 minutes, de manière régulière. C’est difficile. Le niveau est élevé en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.«

Kimpembe présent contre Monaco ?

« On attend des résultats, on ne pense pas qu’il sera là demain, il a quelques douleurs, c’est compliqué pour demain.«

Monaco

« On s’attend à un match difficile contre une très bonne équipe. Ils ne sont pas moins bien que la saison dernière. Ils ont un grand entraîneur, de grands joueurs.«

Adversaires potentiels en 8es de Ligue des Champions

« Une crainte d’un adversaire ? Sincèrement, non. Il n’y a que des très bonnes équipes. Elles ont toutes leurs forces. On est le PSG, on doit battre toutes les équipes.«

Mauricio Pochettino qui conclut en expliquant qu’il y aura sûrement des changements dans son onze de départ contre les Monégasques.