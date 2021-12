Mbappé : « On a fait la différence en première mi-temps »

Kylian Mbappé a encore été l’homme du match ce soir contre Monaco (2-0). Il a inscrit un doublé, qui lui a permis d’atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 avec le PSG. Au micro de Prime Video, l’attaquant a salué la belle première mi-temps de son équipe.

« Paris a fait la différence en première mi-temps. On a joué trois matches cette semaine. En première mi-temps, il y avait pas mal d’intensité, on a tué le match. C’est vrai que l’on pouvait faire plus. Après, c’était à eux de venir nous chercher. En deuxième mi-temps, le rythme était beaucoup redescendu mais on a gagné et on a fait le plus important. »

L’attaquant du PSG qui est ensuite revenu sur ses deux nouveau buts contre son ancien, club. « J’aime jouer, j’aime toujours être sur le terrain, jouer tous les matches. C’est un plaisir de jouer et d’aider mon équipe. J’espère continuer lors des matches qui restent avant la fin de l’année civile. J’ai passé des moments incroyables dans ce club (Monaco), j’y ai grandi, j’ai gardé des souvenirs extraordinaires. Maintenant la page est tournée, je joue pour le PSG et je donne tout pour ce club. »