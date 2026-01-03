Porto ne veut pas entendre parler d’un départ d’Alberto Costa

Ces derniers jours, le nom d’Alberto Costa a été associé au PSG. Son club, le FC Porto, ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son latéral droit cet hiver.

Si le PSG pourrait se montrer peu actif sur le mercato hivernal, il prospecte tout de même pour renforcer son effectif pour les années à venir. Ces derniers jours, le nom d’Alberto Costa a été avancé. Le latéral droit du FC Porto (22 ans) intéresse le PSG pour venir renforcer le couloir droit de sa défense. Si cette piste est plus étudiée pour le mercato estival, le club a une posture assez claire pour le joueur formé au Vitoria SC.

Le joueur ne veut pas quitter Porto cet hiver

En effet, selon les informations du quotidien sportif portugais A Bola, le leader du championnat portugais ne compte pas laisser filer son numéro 20 lors du mercato hivernal. De son côté, Alberto Costa ne compte pas non plus quitter le FC Porto lors de ce mois de janvier malgré les intérêts du PSG et de l’Inter Milan. A Bola conclut en indiquant que la clause libératoire d’Alberto Costa s’élève à 65 millions d’euros.