Un hommage à Jean-Louis Gasset en marge de PSG / PFC

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC. Un hommage sera rendu à Jean-Louis Gasset, qui est décédé le 26 décembre, en marge de ce derby.

Le PSG va retrouver le Parc des Princes demain soir avec la réception du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Ce sera la première rencontre du club de la capitale depuis la disparition de Jean-Louis Gasset, qui a été l’adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) puis de Laurent Blanc (2013-2016) au sein du club de la capitale. Comme le rapporte Le Parisien, un hommage lui sera rendu en marge du premier derby parisien de la saison.

Il y aura également la présentation des six trophées de 2025

Ce sera également la première fois depuis la victoire en finale de la Coupe Intercontinentale que le PSG jouera devant ses supporters. Le quotidien francilien indique qu’à cette occasion, le club de la capitale présentera les six trophées qu’il a remportés lors de son année 2025 historique. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ainsi que la Coupe Intercontinentale.