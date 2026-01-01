Le PSG travaille déjà sur le mercato estival 2026

Si le mercato hivernal a ouvert ses portes ce jeudi, le PSG ne devrait pas être actif sur ce dernier. Il travaille déjà sur celui de l’été 2026 et a plusieurs pistes.

Le PSG a réalisé une année 2025 historique. Lors du mercato estival 2025, il a réalisé quelques touches dans son effectif avec les arrivées d’Illia Zabarnyi, de Lucas Chevalier et de Renato Marin et avec le départ de Gianluigi Donnarumma notamment. Si lors du mercato hivernal 2025, le club de la capitale s’était offert Khvicha Kvaratskhelia, celui de 2026 ne devrait pas être très actif. Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique et la direction sportive du PSG sont toujours satisfaits de leur effectif. Même s’il y a eu de nombreuses absences pour blessures depuis le début de la saison 2025-2026, « le club de la capitale n’a jamais paniqué ni ne s’est penché sur le mercato pour amener du sang frais avec des joueurs qui n’ont pas connu l’hallucinante saison à quatre titres, portée à six dans celle en cours. »

Plusieurs joueurs ciblés

Voilà pourquoi son marché des transferts du mois de janvier devrait une nouvelle fois rester calme. L’incroyable enchaînement des performances de très haut niveau de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit valide la politique de Luis Enrique, qui exige de la polyvalence à toute sa troupe, avance le quotidien francilien. Le coach du PSG et Luis Campos estiment également que le vestiaire vit bien, selon la formule éculée, et qu’en bouleverser les codes et les rites n’est pas le bon moment. Recruter des éléments susceptibles de faire la tête quand viendront les grands matchs de la Ligue des champions parce qu’ils seront sans doute sur le banc peut perturber un groupe. Deux événements en janvier pourraient amener le duo à évoluer sur le mercato. Une grave blessure d’un titulaire les obligerait à se renforcer. En attendant, c’est avec le retour des blessés qu’ils espèrent se porter en seconde partie de saison, la plus passionnante et décisive. Un autre facteur peut modifier la donne : une demande de transfert d’un membre de l’effectif actuel. Lucas Beraldo est souvent cité comme candidat au départ mais Paris ne sonde pas le marché des défenseurs centraux en ce moment. Reste que chaque partant, s’il y en a, sera compensé par une arrivée. Comme toujours, Luis Enrique a listé plusieurs noms possibles à tous les postes, lance Le Parisien. Ismael Saibari, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, a été proposé au PSG en décembre. Paris n’a pas bougé sur le joueur du PSV mais garde peut-être l’idée dans un coin de sa tête, indique Le Parisien. Pour l’été prochain, Luis Campos regarde de près les artisans du sacre portugais, champions du monde dans la catégorie des U 17 en novembre 2025. L’attaquant Anisio Cabral, meilleur buteur de ce Mondial, ou le milieu et capitaine Rafael Quintas, deux pensionnaires du Benfica Lisbonne, plaisent beaucoup aux décideurs parisiens. Les champions d’Europe ne seront pas seuls dans cette bataille puisque les puissants clubs anglais, comme ceux de Manchester, les convoitent également, conclut le quotidien francilien.











