PSG / Bayern Munich – Annoncez votre pronostic

Ce samedi (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens viseront le dernier carré de la compétition.

Après avoir éliminé l’Inter Miami en huitièmes de finale (4-0), le PSG retrouve la Coupe du monde des clubs avec son quart de finale contre le Bayern Munich. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe qui s’approche de son équipe type. De retour de blessure dimanche contre les Floridiens, Ousmane Dembélé, qui était annoncé titulaire pour ce choc contre les Bavarois, va commencer la rencontre sur le banc. C’est Désiré Doué qui devrait être aligné en faux numéro 9, avec Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia à ses côtés.

À 30 minutes du début de ce choc, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Bayern Munich ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Pour son troisième match de la phase de poules, le PSG s’était imposé contre les Seattle Sounders (2-0). Un bon résultat annoncé ici par Fox Mulder et freeed. Félicitations à eux !!!