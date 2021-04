PSG / Bayern : quel onze de départ lancera Pochettino ?

Nous y sommes, ce mardi est jour de quart de finale retour d’UEFA Champions League pour le PSG face au FC Bayern au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu doivent faire fructifier le 3-2 de l’aller. Ce sera sans Marquinhos, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ni Juan Bernat, qui se rapproche enfin d’un retour. Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont disponibles – après un isolement de dix jours et deux jours d’entraînement – mais pas forcément au top physiquement, surtout le milieu de terrain qui a cumulé les soucis. Le latéral droit pourrait débuter (“Pour Alessandro, on verra, il faut attendre et analyser” dixit Pochettino). Mais en cas contraire, la place à droite se jouera entre Colin Dagba et Thilo Kehrer. En l’absence de Marquinhos, on suppose que Danilo Pereira et Presnel Kimpembe seront associés en défense centrale. Avec Abdou Diallo – qui a retrouvé la santé – à gauche. Si Mauricio Pochettino conserve la même animation qu’il y a six jours à Munich, alors on retrouvera un peu la même formule avec Angel Di Maria à gauche, Neymar en n°10, Julian Draxler à droite et Kylian Mbappé en pointe. Ce qui ferait du généreux Moise Kean un joker. A moins qu’il ne prenne la place de Draxler. Leo Paredes intègrerait lui l’entrejeu pour épauler Gana Gueye. Enfin, il n’est pas exclu qu’un troisième milieu de terrain comme Ander Herrera soit titularisé.

Possible feuille de match du PSG / Bayern

Quart de finale retour de l’UEFA Champions League – Mardi 13 avril 2021 à 21h au Parc des Princes (huis clos) – Arbitre : Orsato (ITA) – Diffuseur : RMC Sport 1