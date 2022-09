Samedi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face à Brest au Parc des Princes (1-0). Mis à part le but inscrit par Neymar, grâce à une passe étincelante de Lionel Messi (30e), un autre événement a marqué les esprits dans cette rencontre. En fin de partie, Presnel Kimpembe commet un tacle dangereux sur Ivan Cardona. Il a par la suite repoussé le bras de l’arbitre Jérémie Pignard, en lui disant « Touche-moi pas frère ». Cet acte n’a d’ailleurs pas été suivi d’une expulsion.

Kimpembe reconnait qu’il aurait dû agir différemment

Selon RMC Sport, son agissement n’a pas non plus fait l’objet d’une note dans le rapport de l’arbitre. La commission de discipline de la LFP ne peut donc pas sanctionner le défenseur parisien. Deux jours après la rencontre, Kimpembe a reconnu en privé qu’il aurait dû agir différemment, peut-on lire dans l’article de RMC Sport. Il a également expliqué avoir eu peur de se blesser gravement sur l’action. Le Parisien sera tout de même absent pour les prochains matchs, puisqu’il est victime d’une lésion musculaire à la cuisse. Danilo et Mukiele sont les solutions disponibles pour le remplacer.