Pas de sanction à l’encontre de Kimpembe après PSG / Brest

Ce samedi, le PSG recevait le Stade Brestois 29 dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un match compliqué pour les hommes de Christophe Galtier qui se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à une superbe réalisation signée Neymar Jr. Durant cette partie, Presnel Kimpembe a été mis sous le feu des projecteurs suite à une prestation un chouïa délicate.

Kimpembe passe outre la patrouille

En fin de match notamment, le titi parisien aurait pu être expulsé suite à un tacle limite sur un breton. En plus de cela, le capitaine du soir s’est montré quelque peu virulent avec l’arbitre du match, Jérémie Pignard. Un tout qui aurait dû, selon certains, aboutir à un second carton jaune synonyme d’expulsion. Et si on pouvait redouter un retour de bâton de la part de la commission de discipline, ce ne sera finalement pas le cas, nous informe RMC. En effet, selon cette source, l’homme en noir n’a nullement fait mention de cette épisode au sein de son rapport. La commission ne peut donc pas statuer sur l’attitude de Presnel Kimpembe.