En formation depuis plusieurs années avec le PSG, les jeunes titis Bilal Laurendon (gardien, 17 ans) et Sekou Doucouré (défenseur, 18 ans) viennent de signer leurs premiers contrats avec le club de la capitale.

À défaut d’attirer des noms de grande envergure, le PSG tire profit de son vivier pléthorique de jeunes talents. Bilal Laurendon et Sékou Doucouré, tous deux issus de la formation parisienne, se sont officiellement engagés avec le club, signant un contrat aspirant chacun.

Défenseur central très prometteur, Doucouré jouait à Joinville Le Pont dans le Val-de-Marne, avant de rejoindre le PSG en 2016. Depuis, il a hérité du brassard de capitaine chez les U17 et n’a cessé de répondre aux attentes placées en lui. Acharné de travail et très intelligent – il avait brillé lors d’un concours d’éloquence en 2021 – Doucouré semble promis à un bel avenir, lui qui a déjà connu l’équipe professionnelle lors des entraînements durant la trêve internationale. Son style de jeu est basé sur la dureté, la maîtrise et l’anticipation, en plus de séduire par ses bonnes qualités de relanceur. Il est lié au club de la capitale jusqu’en 2025.

Formé au club, Bilal Laurendon signe quant à lui sur une plus courte durée, sûrement dans l’optique de refaire un point à l’issue de son contrat. Le gardien d’1m93 a signé jusqu’en 2024. Pas encore majeur, tous les champs des possibles sont ouverts pour le franco-marocain, qui espère exploiter son talent et faire son nid au Paris Saint Germain.

Doucouré et Laurendon devraient bientôt être suivis par deux de leurs partenaires en U19. Leurs coéquipiers Kamil Bensoula et Christ Mukelenge devraient également signer des contrats aspirants d’ici la fin de la saison, comme l’explique L’Equipe. De bon augure pour la suite ?