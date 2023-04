Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de terrain du PSG (17 ans) a eu sa chance avec l’équipe première cette saison avec 25 matches. Le titi est l’un des joueurs les plus formateurs de la formation des Rouge & Bleu. Il fait partie des trois milieux de terrain les plus prometteurs de moins de 20 ans du CIES.

Warren Zaïre-Emery a su se faire une place dans l’effectif du PSG. À seulement 17 ans, il a déjà joué 25 matches toutes compétitions confondues (737 minutes) pour deux buts. Le milieu de terrain est très certainement le joueur le plus prometteur du centre de formation des Rouge & Bleu. Ce mercredi, le CIES a dévoilé son classement des 200 joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs du monde. Et ce classement est dominé par Gavi, du FC Barcelone. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Marcos Leonardo (Santos). Un joueur du PSG fait partie de ce classement, Warren Zaïre-Emery. Il ne figure pas dans le top 10 de l’Observatoire du Football.

Troisième milieu le plus prometteur

Mais si on se penche uniquement sur les milieux de terrains, le titi du PSG se classe troisième de ce classement. Il est devancé par Arthur Vermeeren du Royal Antwerp (Belgique) et Lesley Ugochukwu du Stade Rennais. « Le classement a été établi selon la méthode du capital expérience prenant en compte les minutes jouées dans des rencontres officielles disputées lors des 365 derniers jours, le niveau sportif des matchs et les résultats. De plus, le capital expérience a été rapporté à la moyenne mesurée pour les joueurs du même âge et du même poste, ce qui nous permet de présenter un score relatif comme mentionné plus haut« , explique le CIES.