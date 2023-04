PSG : Echos contraires sur le dossier Victor Osimhen

Le PSG espère s’attacher les services d’un attaquant cet été afin de renforcer son effectif et aurait fait de Victor Osimhen sa priorité. En ce sens, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient en contact avec l’entourage du joueur par le biais de Luis Campos. Cependant, des échos contraires voient le jour en Espagne ce mercredi.

Avec ses 26 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues, Victor Osimhen devrait affoler le prochain mercato d’été et tenir en haleine le monde du football quant à sa future destination. Concernant celle-ci, de nombreuses sources en France affirment que le Paris Saint-Germain aurait fait de l’attaquant de Naples sa priorité. Le club de la capitale a coché le poste d’attaquant de pointe comme secteur a renforcer d’urgence et compte donc se lancer dans une véritable bataille sur le mercato face au Bayern Munich et Manchester United afin d’attirer le Nigérian. Plus encore, selon Foot Mercato, Luis Campos aurait déjà noué le contact avec l’entourage du joueur, et plus précisément son agent Roberto Calenda. Les deux hommes ayant déjà travaillé ensemble par le passé entretiendraient de bonnes relations. Un accord sur les contours d’un futur contrat serait même proche. Le médias français affirme par ailleurs que malgré ces avancées dans les pourparlers, le joueur ne ferait pas du PSG sa priorité, et espère atterrir en Premier League ou au Bayern Munich. Cependant, aujourd’hui en provenance d’Espagne, des échos contraires résonnent autour de la piste menant Victor Osimhen au Paris Saint-Germain.

Un intérêt mais pas de contact

Pour laisser filer son attaquant, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, espère un chèque de 100 millions d’euros minimum. Une somme importante pour un Paris Saint-Germain on ne peut plus embêté par sa masse salariale mais aussi sous les radars du fair-play financier. La concurrence de Manchester United et le Bayern Munich s’ajoutent à la liste des obstacles. En plus de cela, il faut ajouter les réfutations du clan Victor Osimhen. En effet, nos confrères de Mundo Deportivo divulguent des indiscrétions dans l’entourage du joueur : « Tout est faux. Il est trop tôt pour parler du marché des transferts« . Le média espagnol parle par ailleurs d’un nouveau concurrent pour le Paris Saint-Germain : le Real Madrid. Le club de Florentino Perez pourrait également entrer dans la course afin d’attirer Victor Osimhen.

Naples, avec ses 78 points en Série A, se rapproche journée après journée de son titre de champion d’Italie. Pour le compte de la 32e journée locale, l’équipe de Luciano Spalletti affronte la Salernitana ce samedi à 15h au Stade Diego Armando Maradona. Une rencontre et un objectif qui cristallise toute l’attention et la concentration Victor Osimhen et son clan : « Beaucoup de gens essaient de déstabiliser, à ce stade, il n’y a rien« , affirme les proches du Nigérian à Mundo Deportivo.