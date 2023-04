L’avenir de Lionel Messi est l’un des sujets qui animent l’actualité du PSG ces dernières semaines. Ce dernier se jouerait entre le PSG et le FC Barcelone. Mario Kempes, légende du football argentin, a une idée sur la question.

Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu’une prolongation était quasiment acquise au début de l’année 2023, ce n’est plus forcément le cas actuellement. Les informations autour de ce dossier se contredisent ces derniers jours. Un coup il veut revenir au FC Barcelone, un autre son choix numéro 1 est de prolonger au PSG. Mario Kempes, champion du monde 1978 et légende du football argentin, a un avis sur l’avenir de son compatriote.

« Je lui dis de rester au PSG »

« Je ne pense pas qu’il soit bon pour lui de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France, pour pouvoir arriver à la prochaine Coupe du monde en toute tranquillité. Il devrait rester au PSG, lance Kempes dans une interview accordée à Super Depor Radio. Les objectifs de Barcelone sont différents, ils sont encore en train de se reconstruire depuis son départ, et il y a beaucoup de problèmes au sein du club. En étant égoïste et en pensant seulement à la sélection nationale, je lui dis de rester au PSG, pour sa tranquillité physique et mentale avant la Coupe du monde. »

La raison des sifflets contre Messi selon Kempes

Dans cette interview, Mario Kempes a également évoqué les sifflets que reçoit le numéro 30 du PSG. Et pour lui, c’est en raison de la victoire de l’Argentine contre la France en finale de Coupe du monde. « Ce qu’il se passe, c’est qu’il joue en France, un pays qui a joué la finale contre l’Argentine, laquelle l’a battue et dont Messi était le joueur vedette. Ce qu’il se passe, c’est que ça leur fait mal de voir le meilleur joueur du monde dans leur équipe et qu’il ne soit pas aussi performant qu’il l’a été au Qatar.«