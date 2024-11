PSG : La date du retour de Gonçalo Ramos est fixée !

A l’infirmerie depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos voit petit à petit le bout du tunnel. L’attaquant portugais est désormais fixé sur son calendrier de reprise de la compétition.

A l’occasion de la première journée de Ligue 1 le 16 août dernier sur la pelouse du Havre (victoire 1-4) Gonçalo Ramos s’est blessé à la cheville, et n’a plus disputé la moindre minute avec le PSG. Après son retour à l’entraînement, l’attaquant international portugais est désormais fixé sur son calendrier pour reprendre la compétition. En effet, dans un moment de la saison où l’inefficacité offensive des hommes de Luis Enrique est pointé du doigt et les matchs de Ligue des Champions sont désormais tous décisifs pour rejoindre à minima les 16es de finale, Gonçalo Ramos devrait retrouver le championnat de France après la trêve internationale. Ainsi, selon Le Parisien, la daté cochée sur le calendrier est le 22 novembre prochain. La 12e journée de Ligue 1 face au Toulouse FC sera donc l’occasion pour le numéro 9 Rouge & Bleu de fouler la pelouse du Parc des Princes pour la première fois en 2024/2025. Suite à cette rencontre, une décision sera prise quant à sa participation ou pas à la cinquième journée de Ligue des Champions et ce déplacement sur la pelouse du Bayern Munich.