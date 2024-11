PSG : Luka Elsner évoque la situation de Gabriel Moscardo

Arrivé au PSG au début de l’été 2024, Gabriel Moscardo a finalement été prêté au Stade de Reims. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028, le jeune brésilien n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Son coach, Luka Elsner, a fait le point sur la situation en conférence de presse.

S’il a signé son contrat au PSG jusqu’en 2028 en étant blessé, Gabriel Moscardo est resté du côté des Corinthians pour finir la saison 2023/2024. A la fin de celle-ci, le milieu de terrain brésilien rejoint le Campus PSG mais ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, l’option du prêt pointe le bout de son nez. C’est dans ce contexte que le joueur de 19 ans s’engage avec le Stade de Reims pour sa première saison en Europe, loin de chez lui. Depuis son arrivée en Champagne, Gabriel Moscardo n’a pas disputé la moindre minute. Son coach, Luka Elsner, s’est exprimé sur la situation en conférence de presse : « De manière générale, il est juste dans la lignée des joueurs avec profil comme celui de Valentin Atangana, ou Amadou Koné. Il est dans cette concurrence-là. Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir fait vraiment de préparation, et il y a aussi un côté adaptation à la Ligue 1, à l’intensité des duels et de l’espace disponible. Il le sait, on en parle souvent, on essaye de progresser sur ça et il fait beaucoup d’efforts pour y arriver« .

Un prêt à casser ?

Avant la 11e journée de Ligue 1 entre Le Havre et le Stade de Reims (0-3), Luka Elsner a poursuivi : « Même s’il n’est pas encore apparu, il représente aujourd’hui une ressource pour le club […] Il évolue, et on espère rapidement pouvoir le mettre en situation de montrer toute l’étendue de son talent. Ça reste un jeune joueur, avec un profil particulier […] Je ne suis pas dans la gestion des contrats mais ce que je sais, c’est que l’on a besoin de toutes nos ressources, et qu’à partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s’en privera pas. La clé, c’est que l’on puisse communiquer correctement et que l’on avance ensemble. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça« . Si les Rémois se sont largement imposés sur la pelouse du Stade Océane, Gabriel Moscardo a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Insatisfaits du temps de jeu de leur joueur, les dirigeants du PSG pourraient casser le prêt à l’occasion du mercato d’hiver selon L’Equipe.