PSG / Montpellier – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG dispute sa toute première rencontre au Parc des Princes de l’exercice 2022-2023 face au Montpellier HSC. Après une victoire éclatante face à Clermont lors de l’ouverture du championnat, les hommes de Christophe Galtier auront à cœur d’enchaîner et ce, devant un public qui risque d’être bouillant pour les retrouvailles.

Du classique concernant la composition ?

Pour cette partie, les Rouge et Bleu devraient aligner l’artillerie lourde. En effet, forfait le match précédent, Kylian Mbappé fera son grand retour dans le trio de devant. Impressionnant il y a une semaine, Neymar Jr et Lionel Messi seront titularisés à ses côtés. Pour le reste, on devrait avoir le droit à du classique avec un duo Verratti / Vitinha devant la défense. L’arrière-garde devrait être composée de Ramos – Marquinhos – Kimpembe. Les pistons Hakimi et Mendes couvriront les ailes. Enfin, Gianluigi Donnarumma protégera le but des siens.

Et à un peu plus d’une heure de ce coup d’envoi, comment sentez-vous ce match ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, de nombreux CSiens ont touché juste concernant la victoire parisienne face à Clermont (0-5) : Fladnag59, Yann-Pastore, Matuidi Charo, Baby Begita, Niko, Ji Té, SD, Zlatano, Adhalberg, Patangus, Dva, phil78, Thierry17, Parisien41, Coridon et Supras. Bravo à eux !