PSG / Montpellier – Les compositions officielles

Ce samedi soir (21h, Canal + Décalé), le PSG affronte Montpellier dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Après avoir parfaitement lancé sa saison avec une large victoire contre Clermont (0-5), les Parisiens vont jouer leur premier match à domicile. 21 joueurs ont été convoqués par Christophe Galtier, dont Kylian Mbappé qui fait son retour dans le groupe. Renato Sanches fête sa première convocation et fait sortir Warren Zaire Emery du groupe.

Le même système et le retour de Mbappé !

Dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, Gigio Donnarumma sera dans les buts. Devant lui, Ramos, Marquinhos et Kimpembe occuperont le trio défensif parisien. Achraf Hakimi et Nuno Mendes seront positionnés en piston. Ensuite, Vitinha et Verratti devraient prendre place au milieu de terrain. Pour le secteur offensif, Lionel Messi sera positionné en meneur de jeu, juste derrière Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Feuille de match PSG / Montpellier

2e journée de Ligue 1 – Samedi 13 août 2022 au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Willy Delajod – VAR : Alexandre Castro et Olivier Thual.

XI PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes – Verratti, Vitinha – Messi, Neymar, Mbappé

Remplaçants : K. Navas, S. Rico, J. Bernat, A. Diallo, N. Mukiele, P. Sarabia, D. Pereira, L. Paredes, R. Sanches, H. Ekitike