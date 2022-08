Le Paris Saint-Germain s’est offert Clermont dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1 hier soir (0-5). Après la rencontre face à Nantes lors du Trophée des Champions (4-0), les Parisiens ont encore une fois été convaincants. Au stade Gabriel-Montpied, Christophe Galtier a reconduit son 3-4-1-2 qui avait si bien fonctionné face aux Canaris. Coup d’oeil sur les moments marquants et les chiffres clés de cette rencontre.

Le meilleur démarrage de l’histoire du club en Ligue 1

Avec cette victoire, le club de la capitale réalise le meilleur début en championnat de son histoire avec un écart de cinq buts sur son adversaire. Le meilleur démarrage datait de la saison 2005-2006 avec un succès de trois buts d’écarts contre Metz (4-1). Côté joueur, Marco Verratti marque l’histoire en ayant joué son 380e match sous la tunique parisienne. Il rejoint Sylvain Armand à la seconde place des joueurs les plus capés de l’histoire du club. Devant lui, Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches disputés.

Si l’Italien évolue dans la capitale depuis 10 ans, Warren Zaïre Emery n’en est qu’à ses débuts puisqu’il a joué son tout premier match de Ligue 1 avec les Rouge & Bleu. À 16 ans, 4 mois et 29 jours, il devient le plus jeune joueur du club à fouler un terrain de Ligue 1. Il devance El Chadaille Bitshiabu (16 ans, 7 mois et 3 jours), Kingsley Coman (16 ans, 8 mois et 4 jours), Didier Domi (16 ans, 8 mois et 22 jours) et Nicolas Anelka (16 ans, 10 mois et 24 jours).

Impliqué sur les cinq buts de la rencontre, le duo Messi-Neymar a été étincelant. L’Argentin a inscrit deux buts et offert deux passes décisives tandis que son coéquipier a terminé la rencontre avec un but et trois passes décisives. Pour la Pulga, Clermont est l’adversaire contre lequel il a été le plus décisif depuis son arrivée dans la capitale (2 buts et 4 passes décisives). Petite mention pour l’ovation du public clermontois dédiée à l’attaquant, buteur sur un retourné en fin de rencontre (85e).