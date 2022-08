Avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, certains éléments de l’effectif devront quitter le navire afin que le technicien français puisse travailler avec un groupe plus restreint, que ceux qui ne bénéficieront pas de temps de jeu sous ses ordres puissent trouver un point de chute, et alléger l’effectif et la masse salariale du club. En plus de cette décision, l’ancien coach du LOSC a fait savoir à ses gardiens de but qu’il ne fonctionnerait pas comme son prédécesseur, et installera une hiérarchie claire entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Ce choix a profité à l’Italien qui sera le gardien numéro 1 du PSG sous les ordres de Christophe Galtier, ce qui a engendré une réflexion du côté du portier costaricien. En effet ce dernier avait la possibilité de rejoindre la Série A et plus précisément Naples. Selon nos confrères de L’Equipe, l’ancien du Real Madrid aurait fait son choix, et serait d’accord pour rejoindre les Gli Azzurri. De leur côté, nos confrères d’RMC Sport vont également dans le sens des ces informations, mais parlent eux d’un accord entre Keylor Navas et le Napoli.

Désormais aux clubs de se mettre d’accord

Si l’accord de Keylor Navas pour rejoindre Naples serait donné, c’est désormais avec le PSG que les Italiens doivent trouver un accord. Pour cela, aucune solution n’est à écarter selon L’Equipe. En effet, le gardien de but de 35 ans pourrait quitter le club sous la forme d’un transfert définitif, d’un prêt avec option d’achat ou encore dans le cadre d’un échange avec le milieu de terrain napolitain Fabian Ruiz. Car oui, ce dernier fait toujours l’objet de discussions entre les deux clubs en parallèle du dossier Keylor Navas. Nos confrères de L’Equipe et RMC Sport avancent également que la statut de gardien numéro 2 est promis à Sergio Rico en cas de départ de Costaricien.