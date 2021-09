Le PSG a remporté une belle victoire contre Manchester City ce mardi en Ligue des Champions (2-0). Certes dominés dans le jeu, les hommes de Mauricio Pochettino ont réussi à faire union pour l’emporter mais ils ont aussi pu compter sur le génie de ses joueurs offensifs.

En effet sur le premier but inscrit par Gueye, le débordement de Kylian Mbappé et son centre dans la surface de réparation a permis de trouver son coéquipier qui n’avait plus qu’à la catapulter dans les cages. Et que dire de la deuxième réalisation de cette rencontre, Lionel Messi a marqué un magnifique but en lucarne grâce à un mouvement de grande classe avec l’international français. La Pulga a par ailleurs tenu à féliciter en premier le numéro 7 parisien. Dans une photo qui a fait le tour d’internet, on peut voir Messi – Neymar – Mbappé, bras dessus, bras dessous et souriants dans les vestiaires après le succès des Rouge & Bleu. En commentaire de cette publication, le milieu de terrain Ander Herrera a tenu à réagir et à démentir toutes rumeurs sur des tensions entre la « MNM » : « On constate tous les problèmes qu’il y a entre vous. Qu’ils continuent de parler ! »

Entre la déclaration de Donnarumma à la sortie du match et ces images, on espère que certains médias se calmeront sur les informations douteuses.