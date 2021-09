Quel onze du PSG face au FC Metz ?

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Sport), le PSG affronte le FC Metz – au Stade Saint-Symphorien – à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre en milieu de semaine, le club de la capitale voudra poursuivre son sans-faute en championnat en enchaînant une septième victoire de suite. Et pour ce match face à la lanterne rouge, Mauricio Pochettino devrait effectuer quelques changements dans son équipe.

L’entraîneur parisien devra composer sans Lionel Messi, touché au genou face à l’OL. À cela s’ajoute les forfaits de Marco Verratti et Sergio Ramos. Et avec l’enchaînement des matches, Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye et Ander Herrera devraient souffler. Le duo Georginio Wijnaldum-Leandro Paredes pourrait former le milieu de terrain. Mauricio Pochettino pourrait de nouveau se tourner vers une option offensive avec quatre attaquants (en 4-4-2 ou 4-2-3-1). Ainsi, Mauro Icardi serait la solution pour remplacer Leo Messi. Neymar Jr et Ángel Di María devraient enchaîner tandis que la présence de Kylian Mbappé au coup d’envoi n’est pas actée à 100%. L’international français enchaîne les matches en club et sélection depuis le début de la saison et sa titularisation dépendra de son état physique. Julian Draxler pourrait être l’autre alternative pour compléter ce quatuor offensif. Enfin, la question du gardien de but sera également au centre des attentions. Titulaire face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma pourrait enchaîner.

XI du PSG selon Le Parisien (4-2-3-1) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Mendes – Paredes, Wijnaldum – Di María, Neymar, Mbappé (ou Draxler) – Icardi

