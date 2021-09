Le point médical du PSG avant Metz, Messi forfait

Comme avant chaque match du PSG, le club de la capitale fait un point sur les blessés de son effectif. Ce mardi après-midi, ce dernier concerne Lionel Messi, Marco Verratti, Ismaël Gharbi et Sergio Ramos. La Pulga – après avoir passé une IRM – a des signes de contusion osseuse au niveau du genou gauche. Il sera réévalué dans 48 heures. Il est donc forfait pour le déplacement à Metz. L’Italien (29 ans) a lui repris la course alors que l’Espagnol et le titi parisien sont en reprise individuelle. Absent depuis un an, Juan Bernat ne figure pas dans ce point médical et pourrait donc connaître sa première apparition dans le groupe demain pour le déplacement en Moselle.

Le point médical du PSG

– Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures.

– Marco Verratti a repris la course aujourd’hui.

– Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain.

– Ismaël Gharbi est en préparation individuelle.