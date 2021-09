Le groupe du FC Metz avec Nguette et Boulaya

Lanterne rouge du championnat avec aucune victoire (3 nuls et 3 défaites) depuis le début de la saison, le FC Metz reçoit le leader du championnat, le PSG, ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Sport), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre face aux Rouge & Bleu, l’entraîneur des Grenats – Frédéric Antonetti – a convoqué un groupe de 20 joueurs.

Le coach messin pourra compter sur les retours de Opa Nguette en attaque et Farid Boulaya au milieu de terrain. Incertains avant la rencontre, Matthieu Udol et Sofiane Alakouch sont présents dans le groupe. Voici ci-dessous la liste retenue par Frédéric Antonetti pour affronter le PSG.

Le groupe du FC Metz