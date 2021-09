Arribart : « Le PSG ne s’est pas trompé avec Wijnaldum »

Recruté libre de tout contrat par le PSG cet été, Georginio Wijnaldum n’a pas encore montré son plein potentiel avec les Rouge & Bleu. Arrivé tardivement après avoir disputé l’Euro avec les Pays-Bas, le milieu de 30 ans a déçu lors de ses premières apparitions avec le maillot parisien (7 matches disputés pour 402 minutes). Titularisé à de nombreux postes depuis le début de la saison, l’international néerlandais a encore du mal à trouver ses marques dans les différents dispositifs de Mauricio Pochettino. Mais pour le consultant Premier League de Canal Plus – Jean-Luc Arribart – l’ancien de Liverpool n’a pas encore montré son vrai visage avec le PSG.

« Je pense qu’il y a deux choses qui jouent contre lui. D’abord, quand il a commencé à jouer, il n’était pas à 100 % de ses moyens. Or c’est un joueur qui a un gros volume de jeu et qui a besoin, comme tout milieu de terrain, d’être parfaitement au point physiquement pour pouvoir bien s’exprimer. Ensuite, il manque de repères dans cette équipe. Il a été utilisé et baladé un petit peu partout ce qui fait qu’il est un peu déboussolé. Il n’a pas pu créer d’affinités, de complicité avec un ou deux partenaires au milieu », a déclaré Jean-Luc Arribart dans un entretien au Parisien. « On n’a pas vu encore le vrai Wijnaldum. Le PSG ne s’est pas trompé avec lui. Mais il faut le faire jouer là où il peut s’exprimer le mieux et, en club, dans le 4-3-3 de Liverpool, c’était en piston droit ou gauche au milieu. Dans un 4-2-3-1, il peut être à gauche devant la défense. En tout cas, il vaut beaucoup, beaucoup mieux que ce qu’il a montré jusqu’à présent. »