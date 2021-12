Quel onze du PSG pour affronter l’OGC Nice ?

Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG accueille – au Parc des Princes – l’OGC Nice, dans le choc de cette 16e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale compte quatorze points d’avance sur son adversaire du soir, 3e de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux éléments comme Neymar Jr (cheville), Julian Draxler (cuisse), Leandro Paredes (gastro-entérite), Ander Herrera (cuisse) et Georginio Wijnaldum (genou). De leur côté, Sergio Ramos et Juan Bernat devraient être laissés au repos. Incertain avant la rencontre suite à des symptômes de gastro-entérite, Leo Messi devrait bien être présent, tout comme Marco Verratti qui a repris le chemin de l’entraînement ce lundi.

Ainsi, Mauricio Pochettino pourrait aligner un 4-3-3. La charnière centrale Marquinhos-Kimpembe devrait être alignée. Si Nuno Mendes est le titulaire au poste de latéral gauche, un doute subsiste dans le couloir droit selon les médias. Ce poste pourrait se jouer entre Thilo Kehrer et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Marco Verratti pourrait débuter mais cela dépendra de son état de forme. Idrissa Gueye et Danilo Pereira – auteurs d’un très bon match face à l’ASSE – devraient de nouveau être associés au milieu de terrain. En l’absence de Neymar Jr, Ángel Di María devrait former le trio offensif avec Kylian Mbappé et Leo Messi.