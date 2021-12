Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1er décembre 2021. Le match face à l’OGC Nice, la concurrence entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, Leo Messi célébré au Parc des Princes, le bilan des Rouge & Bleu sans Neymar, un potentiel huis clos pour la tribune Auteuil et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le duel entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Alors qu’il devrait être laissé au repos pour le match de ce mercredi face à l’OGC Nice (21h sur Canal Plus Décalé), l’Espagnol apparaît comme un véritable concurrent pour l’international français. Si Abdou Diallo et Thilo Kehrer n’ont pas réussi à titiller la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe, Sergio Ramos « semble, lui, en mesure de le faire. » Bien entendu, Mauricio Pochettino pourrait également les aligner ensemble dans une défense à trois, mais cette option a été trop peu explorée cette saison. Ainsi, un duel pourrait avoir lieu pour le poste d’axial gauche entre le Français et l’Espagnol. Les deux joueurs aiment aller au duel, mais l’ancien Madrilène « maîtrise son sujet et dégage plus de sérénité » tandis que le Titi « doit encore progresser dans le timing de ses interventions. » De plus, le quadruple vainqueur de la C1 possède un leadership naturel comme il l’a prouvé face à l’AS Saint-Etienne. Son palmarès et son expérience au plus haut niveau parlent également pour lui. Enfin, en terme de qualité de relance, Presnel Kimpembe a reçu récemment les éloges de son sélectionneur, Didier Deschamps. Le numéro 3 « trouve davantage de lignes de passes, mais doit encore faire attention à ne pas trop en abuser dans les zones dangereuses. »

Le quotidien francilien espère également que le PSG va améliorer son jeu face à l’OGC Nice en surfant « sur les distinctions attribuées à Messi et Donnarumma. » En possédant deux des meilleurs joueurs de l’année 2021, « on va se montrer exigeant avec le club de la capitale », rapporte LP. Parce que depuis le début de saison, ce PSG ne procure aucun plaisir au fil des mois, « si ce n’est avec Kylian Mbappé qui reste une exception dans cet amas dysfonctionnel qui performe uniquement sur le talent individuel. » Le club de la capitale a la chance de posséder un effectif pléthorique et « avec d’aussi grands joueurs, il doit être possible de faire quelque chose. »

Le Parisien rappelle que le 7e Ballon d’Or remporté par Leo Messi sera présenté ce mercredi au public du Parc des Princes avant l’échauffement. « Une vidéo hommage et un jeu de lumières accompagneront la petite fête autour de ce Ballon d’Or », rapporte LP. Gianluigi Donnarumma présentera également le Trophée Yachine 2021. Dans un premier temps, les Rouge & Bleu avaient pensé à célébrer ses deux joueurs lors du choc face à l’AS Monaco le 12 décembre prochain, « mais au cours d’une journée de réflexion ce mardi, le club a finalement accéléré les décisions. »

XI probable PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Verratti, Danilo, Gueye – Messi, Mbappé, Di María

De son côté, L’Equipe revient sur la présentation du Ballon d’Or au public du Parc des Princes. Si la Pulga a déjà remporté à 7 reprises cette récompense, ce sera une première pour le club de la capitale et les présences de Nasser al-Khelaïfi et Leonardo lors de la cérémonie de lundi « témoignent de l’importance de cette séquence dans la vie du club. » Ainsi cette présentation au public permettra de célébrer Leo Messi mais également « de marquer la dimension prise par l’équipe propriété du Qatar. » Dans un premier temps, les Rouge & Bleu voulaient présenter le Ballon d’Or lors du match face à l’AS Monaco le 12 décembre prochain, mais « cette date a été jugée trop éloignée du sacre et ce soir-là le Virage Auteuil a de grande chance d’être fermé par la Commission de Discipline de la Ligue » en raison des engins pyrotechniques utilisés face au FC Nantes. Mais le PSG va profiter du choc face à l’ASM pour commercialiser des « objets spécialement dessinés et en éditions limitées » afin de célébrer l’Argentin.

Le quotidien sportif revient également sur les performances du PSG sans Neymar Jr. Cette saison, le club de la capitale a déjà évolué à 7 reprises (toutes compétitions confondues) sans son numéro 10 pour un bilan de 6 victoires et 1 défaite. Quand il est sur le terrain, les Rouge & Bleu ont remporté 9 matches pour 3 nuls et 2 défaites. Le PSG engrange plus de points (2,6 contre 2,1) et tire plus au but (12,4 contre 11,7) quand Neymar n’est pas là, « mais ces chiffres sont aussi à tempérer en fonction des adversaires. » Outre le Brésilien, Mauricio Pochettino sera également privé de Leandro Paredes (gastro-entérite), Julian Draxler (cuisse), Ander Herrera (cuisse) et Georginio Wijnaldum (genou). À cela s’ajoute les absences de Sergio Ramos et Juan Bernat, laissés au repos. Mais le leader du championnat pourra compter sur le retour de Marco Verratti et la présence de Leo Messi.

L’Equipe met en avant cette affiche entre deux équipes « avec deux projets aux moyens les plus ambitieux du championnat de France. » Si le PSG mise sur des stars, l’OGC Nice fait « le pari de jeunes joueurs à fort potentiel. » Même si le jeu proposé laisse à désirer, les résultats de l’équipe de Mauricio Pochettino sont implacables avec 13 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis le début du championnat. Et ce duel face aux Niçois « ressemble à la dernière véritable affiche de gala de l’année 2021. » Même si les Aiglons restent sur une défaite frustrante face au FC Metz (0-1), le duo d’attaque Gouiri-Delort « peut faire très mal à la défense parisienne si celle-ci ne gère pas mieux les un contre un que dernièrement. » Mais les Rouge & Bleu ne voudront pas gâcher la fête avec la présentation du Ballon d’Or de Leo Messi.

Le quotidien sportif rapporte également que la Tribune Auteuil pourrait connaître au minimum un match à huis clos suite à la célébration des 30 ans du Virage face au FC Nantes le 20 novembre dernier. Ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la Ligue se réunit et rendra son verdict sur ce dossier où 531 engins pyrotechniques ont été brûlés. « Cette flambé, qui a provoqué quelques blessures pour brûlures et l’incendie d’une bâche, risque d’entraîner une sanction sévère », selon le quotidien sportif. La Tribune Auteuil pourrait au moins écoper d’un huis clos pour la réception de l’AS Monaco (12 décembre) et le PSG « pourrait écoper d’une lourde amende. »

Enfin, Nice-Matin évoque également ce choc de la 16e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OGC Nice. Et afin d’éviter une nouvelle déconvenue comme le week-end dernier, Nice devra éviter de jouer une mi-temps sur deux car « s’il y a un bien un endroit au monde où il est préférable de réaliser un match plein, c’est bien au Parc des Princes face à cette équipe du PSG. » Les Aiglons possèdent notamment dans leur rang le dernier entraîneur à avoir fait tomber le PSG au Parc des Princes en Ligue 1. En effet, le LOSC de Christophe Galtier s’était imposé dans l’enceinte parisienne en avril dernier. De plus, le quotidien régional rappelle que l’actuel troisième de Ligue 1 « aime les défis face aux gros du championnat car ces derniers lui offrent plus d’espaces pour s’exprimer et mettre en place son football. »