Marquinhos : « Finir ma carrière au PSG ? Oui pourquoi pas »

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est devenu au fil des années un élément indispensable dans l’effectif des Rouge & Bleu. Capitaine du PSG, l’international brésilien affiche un niveau régulier dans ses performances depuis plusieurs saisons et est devenu l’un des hommes-clé lors des grands rendez-vous européens. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 27 ans pourrait prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires selon les informations de RMC Sport. Récemment, le Brésilien a accordé une interview au podcast « Hors Terrain » d’Amazon Music. Il n’a pas écarté l’idée de terminer sa carrière chez les Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Finir sa carrière au PSG ?

« Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club. »

Son statut de chouchou auprès des supporters

« Je transmets le respect que j’ai pour le club, et les supporters le voient. Je comprends à quel point le club est important pour les supporters, je me mets à leur place, j’essaie d’apporter sur le terrain, d’être à fond, que les supporters soient fiers de m’avoir dans leur équipe. »

Sa relation avec Neymar et Messi

« Avec Ney, j’ai plus de libertés, on parle de choses. Avec Messi, on a un lien différent mais c’est une personne que j’adore, encore plus depuis que je le vois tous les jours. Je tente d’être un exemple par la parole mais aussi par les actes, un capitaine doit être le premier à montrer l’exemple en match, dans la motivation, dans l’énergie, dans le discours et les décisions. »