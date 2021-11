Le PSG pourrait préparer deux événements pour le Ballon d’Or de Messi

Le PSG a compté quatre de ses joueurs dans le Top 20 du Ballon d’Or et trois d’entre eux ont été dans les dix premiers (Neymar 16e, Donnarumma 10e, Mbappé 9e, Messi 1e). Le numéro 30 du Paris Saint-Germain a remporté pour la septième fois de sa carrière ce trophée tandis que Gianluigi Donnarumma a lui remporté le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l’année 2021.

Comme l’indique le journaliste Julien Maynard sur son compte Twitter, Lionel Messi pourrait présenter son Ballon d’Or ce mercredi au Parc des Princes pour la rencontre face à l’OGC Nice. Le site internet de RMC Sport confirme cette information et explique que le club de la capitale réfléchirait « à faire un événement plus important le 12 décembre prochain avant d’affronter à Monaco (20h45, 18e journée de Ligue 1) dans son stade ». Le quotidien Le Parisien avait affirmé cela aussi plus tôt dans la journée. Le portier italien devrait aussi présenter son trophée au public du Parc.