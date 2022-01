Rabesandratana : « C’est un mois décisif pour le PSG »

Nous sommes très précisément le samedi 15 janvier, cela signifie que dans un mois tout pile le PSG fera face au Real Madrid dans son antre du Parc des Princes dans le cadre du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Un mois donc, pour préparer une échéance capitale, alors que les hommes de Mauricio Pochettino peinent à convaincre dans le jeu. Sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana a évoqué ce compte à rebours. Et pour l’ancien défenseur rouge et bleu, il y a de nombreuses choses à rectifier en ce lapse de temps…

« C’est un mois décisif pour le PSG, un vrai mois de préparation. Le PSG aura six matches potentiels avant le Real Madrid, cinq si les Parisiens perdent contre Nice en Coupe de France. Il y aura donc : Brest, Reims, Nice, Lille, le match de Coupe de France en cas de qualification et cela finira sur Rennes. Le rythme va aller crescendo en adversité contre des équipes qui se prépareront également pour leur rencontre européenne. Dans cette préparation, il y aura aussi forcément des joueurs à préparer. Des joueurs qui sont soit en manque de temps de jeu, en manque de rythme ou en manque de forme à cause des blessures ou du Covid. On peut citer Wijnaldum, Icardi, Herrera, Danilo, Di Maria, Paredes, Messi, Neymar et Ramos… Voilà, ça, c’est, entre autres, ceux qu’il y a à préparer. Ça fait un bon moment qu’ils n’ont pas enchaîné les matches. Oui, ça fait beaucoup, mais un mois pour cela, c’est largement faisable. »