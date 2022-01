Mauricio Pochettino a donné une interview à PSG TV hier pour faire un bilan de sa première année sur le banc des Rouge & Bleu. Durant cet entretien, une phrase a particulièrement agacé Stéphane Bitton. Il en a fait un des thèmes de sa chronique sur France Bleu Paris.

« Pochettino m’a fait tomber à la renverse hier avec sa déclaration. Je vais reprendre exactement les termes. « C’est une chose de bien jouer s’en est une autre d’être compétitif. » Comme s’il voulait justifier l’ennuie qu’il nous procure chaque semaine, fustige le journaliste sur les ondes. Alors, se moque-t-il de nous ou veut-il se donner bonne conscience ? Je vais le tutoyer. Mauricio, veux-tu que je te cite les équipes qui ont gagné des compétitions et qui jouaient bien au foot ? […]Je peux mettre à la disposition de Pochettino des VHS d’un autre temps, de l’AC Milan d’Arrigo Sacchi ou du Barça de Guardiola voire du Brésil de 2002. Des équipes qui jouaient bien au foot et qui ont gagné, ça arrive. […]Il a même rajouté, pour définitivement me mettre K-O, « nous ne sommes pas les Harlem Globetrotters pour montrer du spectacle. » Tu as bien fait de nous le dire Mauricio, on ne s’en était pas aperçu.«