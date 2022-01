Benzema évoque le 8e de finale de C1 face au PSG

Dans un mois, le PSG disputera son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février), au Parc des Princes. Si les Rouge & Bleu montrent de nombreuses difficultés dans le jeu, ils auront encore cinq matches (Brest, Reims, Nice en Coupe de France, Lille et Rennes) pour préparer ce choc en UEFA Champions League. De son côté, le Real Madrid s’est bien repris en ce début d’année 2022 après une défaite face à Getafe. En effet, les hommes de Carlo Ancelotti restent sur deux victoires dont un succès en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (3-2). Élu joueur français de l’année 2021 par le magazine France Football, l’attaquant français Karim Benzema (23 buts et 9 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues) a évoqué cette double confrontation face aux Rouge & Bleu, dans des propos relayés par L’Equipe.

« Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c’est sûr. Le PSG fait partie des favoris, mais il n’y a pas de peur, C’est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d’aller au bout. Mon retour en France ? Avec le Real, je suis revenu plein de fois, ce n’est pas nouveau. Et mes supporters en France me regardent tous les week-ends. Je n’ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner. »

Pour rappel, le match aller aura lieu au Parc des Princes le mardi 15 février tandis que la confrontation retour se disputera trois semaines plus tard au Stade Santiago Bernabéu, le mercredi 9 mars.