Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Brest

Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle française composée d’une pâte à choux fourrée d’une crème mousseline pralinée, parsemée d’amandes effilées. Mais c’est surtout une rencontre de la 21e journée de Ligue 1. Ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit le Stade Brestois pour son premier match de l’année 2022 au Parc des Princes. Une rencontre entre le premier et le treizième. Il y a 22 points entre les deux équipes avant le coup d’envoi. À quelques heures de cette rencontre, petit historique sur cette affiche.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG affrontera pour la 39e fois de son histoire le Stade Brestois. Les Parisiens se sont imposés 22 fois ont concédé 12 nuls et perdu seulement 4 fois. En Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées à 30 reprises pour 16 succès, 11 nuls et 3 défaites. En 30 matches, les Rouge & Bleu ont marqué 49 buts pour seulement 22 buts encaissés. Au Parc des Princes – en championnat – le club de la capitale a remporté 8 de ses 14 matches contre les Brestois (pour 5 nuls et 1 défaite, 22 buts pour, 8 contre). Le PSG qui reste sur une série de 10 victoires de rang contre le club du Finistère et sur 22 sans défaites. La dernière fois que Brest a battu Paris, c’était il y a 37 ans (26 janvier 1985 à Brest, 3-1).

Kylian Mbappé très en forme contre Brest

Kylian Mbappé est le joueur en forme du PSG depuis le début de la saison. L’attaquant va affronter ce soir – pour son 198e match sous le maillot Rouge & Bleu (150 buts) – un adversaire qui lui réussi bien ces derniers mois. En effet, il reste sur quatre buts lors de ses trois dernières rencontres contre le Stade Brestois. Avec quatre buts, il est le deuxième meilleur buteur – à égalité avec Dominique Rocheteau – contre le club breton. En cas de doublé ce soir, il égalera le meilleur buteur face à Brest, Zlatan Ibrahimovic et ses six buts. Avec ce PSG / Brest, Kylian Mbappé pourrait aussi se rapprocher de la deuxième place des meilleurs buteurs historiques du club de la capitale, lui qui est à seulement quatre buts de…Zlatan Ibrahimovic. Plus généralement, Le numéro 7 francilien reste sur deux doublés lors de ces deux dernières sorties sur la pelouse du Parc des Princes. En cas de doublé ce soir, il pourrait rejoindre Dominique Rocheteau et Zlatan Ibrahimovic, les seuls à avoir réalisé une telle performance au sein de l’enceinte rouge et bleu.

Un match spécial pour les adjoints de Mauricio Pochettino et Michel Der Zakarian

Ce PSG / Brest sera aussi un match spécial pour les adjoints de Mauricio Pochettino et Michel Der Zakarian. Fidèle acolyte de l’entraîneur argentin depuis ses débuts sur les bancs à l’Espanyol Barcelone en 2009, Miguel D’Agostino a bien connu Brest et le Stade Brestois. Ancien footballeur, il a dû arrêter sa carrière à 29 ans – à Angoulême – en raison d’une grave blessure. Directement après sa retraite sportive, il a été pris comme adjoint de Philippe Goursat. Ce dernier avait même aidé l’Argentin (50 ans) à intégrer le staff d’Angoulême avant celui de Brest. Son aventure brestoise commencera en 2003 pour se terminer quatre ans plus tard. De 2003 à 2007, il sera l’adjoint d’Albert Rust puis de Thierry Goudet et Pascal Janin. Il assurera même – par deux fois – l’intérim comme entraîneur principal pour quelques matches.

Adjoint de Michel Der Zakarian depuis cet été, David Bechkoura connaît très bien le PSG. Il a en effet été à la formation du club de la capitale pendant 11 ans. De 2005 à 2016, il a connu toutes les équipes chez les jeunes, des U17 à la CFA. Durant son passage à Paris, il a notamment eu sous ses ordres David N’Gog, Hervin Ogneda, Mamadou Sakho, Kingsley Coman, Clément Chantôme, Moussa Diaby ou bien encore deux joueurs encore dans l’effectif cette saison, Eric Junior Dina Ebimbe et Presnel Kimpembe.

Pour finir, une stat amusante. Brest a déjà marqué cinq fois contre son camp face au PSG. Et trois de ces cinq buts ont été marqués par des joueurs passés par les Rouge & Bleu. Yvon Leroux (le 20/03/1982), Ahmed Kantari (le 24/04/2011) et Bernard Mendy (le 21/12/2012). Les deux autres ont été marqués par Michel Milojevic (le 17/05/1991) et Romain Faivre (le 23/05/2021).