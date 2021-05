Eric Rabesandratana, nouveau sélectionneur de Madagascar, était encore ce matin sur France Bleu Paris en tant que consultant pour parler du PSG. Et l’actualité c’est la réception du RC Lens trois jours avant la demi-finale retour de Champions League contre Manchester City (1-2) à l’Etihad Stadium.

“On n’a pas le droit à l’erreur et on doit avoir une équipe qui fait rapidement la différence contre Lens pour réaliser des changements qui permettront de protéger le groupe dans la perspective du match de mardi soir contre Manchester City. On a vu des Parisiens fatigués à la fin du premier acte mercredi. Ils ont beaucoup couru avec une seconde mi-temps un peu catastrophique. Là il va falloir retrouver de la fraicheur. On a beaucoup d’incertitudes sur la composition d’équipe cet après-midi. Il y a des absences dont une particulière : Mbappé, le joueur en forme, avec une contracture au mollet. On ne sait même pas s’il jouera mardi. Il va falloir s’organiser. J’espère que des joueurs vont retrouver du temps de jeu. Diallo, Kurzawa, Draxler, Danilo, Icardi doivent avoir du temps de jeu. Kean remplacera sûrement Di Maria. On ne sait pas s’il faut faire jouer Marquinhos, Kimpembe, Verratti ou Neymar… Je pense que Verratti et Neymar devraient débuter pour faire la différence rapidement. Neymar a semblé très fatigué contre City. Il faut organiser tout ça et ien gérer les organismes, Lens va être dur à jouer. Cette équipe joue pour l’Europe, elle joue quelque chose, elle est à la lutte avec l’OM. Il faudra faire attention et être sérieux dans le jeu.”