Revue de presse PSG : Bruges, MNM, critiques, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 16 septembre 2021, lendemain de nul 1-1 à Bruges dans le cadre de la première journée de la phase de groupes (A) de l’UEFA Champions League.

« Pour la première de son trio magique, le Paris Saint-Germain s’est fait secouer par le Club Bruges et n’a ramené qu’un nul, sans but de Messi, ni Neymar, ni Mbappé », écrit l’AFP. « Tout n’est pas si facile pour la suprême MNM. Contre un adversaire en feu et dans un stade en fusion, le PSG a beaucoup subi et n’a pas tenu longtemps l’avantage obtenu par l’homme en forme, Ander Herrera (15e), déjà double buteur contre Clermont (4-0), samedi. […] Il faudra faire mieux contre Manchester City dans 15 jours au Parc des Princes. Les « Citizens » eux ont marqué six fois face à Leipzig (6-3)… »

Le journal L’Equipe espère que ce match du PSG avec un Messi « timide », un Neymar « décevant » et un Mbappé « blessé » était une « blague ». Surtout que le but d’Ander Herrera au quart d’heure aurait du rendre les choses plus faciles. Pour Damien Degorre la MNM a surtout été M et NM, Neymar cherchant à jouer avec Messi. « A force il ne faudrait pas que cela agace Mbappé et lui donne l’envie d’aller au Real Madrid », lit-on. Pour le quotidien sportif, ce voyage en Belgique a montré « l’étendue du chantier de la défense » car il y a des « trous partout ». Et puis « finalement, sans un bon Navas la soirée aurait pu être plus douloureuse. »

Les notes de L’Equipe : Navas : 7 / Hakimi : 4 / Marquinhos : 5 / Kimpembe : 5 / Diallo : 4 / Herrera : 6 / Paredes : 4 / Danilo : 4 / Wijnaldum : 3 / Draxler : 4 / Neymar : 4 / Mbappé : 5 / Messi : 5

Pour Le Parisien, « les Galactiques ont fait pschitt ». On lit que « la carte postale postée par le PSG mercredi soir à l’issue de son passage par la Venise du Nord n’est pas celle que la planète foot, rivée sur son écran dans plus de 200 pays, s’attendait à recevoir. » Tranchant le journal francilien écrit : « Il est difficile de savoir s’il faut se réjouir ou se désoler de constater qu’au milieu d’un parterre de stars, c’est notamment Ander Herrera, pourtant pas réputé pour être le plus scintillant de la galaxie parisienne qui, ce mercredi soir, a sauvé les meubles. » Ou encore : « S’il fait mieux que l’an passé, lorsqu’il avait été battu par Manchester United, Paris ouvre encore sa campagne européenne sur une contre-performance. Elle ne remet, bien sûr, rien en cause. A défaut d’en tirer des conclusions sportives hâtives, ce match aura peut-être permis à Paris de voir ce que serait aussi une partie de sa saison, du prix qu’il faudra savoir payer face à des adversaires qui, face à une armée de stars, auront tous le mors aux dents. »

Rappelons enfin que Kylian Mbappé est sorti blessé à la 50e minute, un souci à la cheville gauche. Les 48 prochaines heures permettront de faire un diagnostic.