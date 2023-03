Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 31 mars 2023. Retour sur les 48h passées par Nasser al-Khelaïfi à Budapest à l’occasion de l’assemblée générale de l’ECA, le point sur le groupe parisien avant PSG / OL, Danilo Pereira cadre influent du vestiaire, les Féminines du PSG éliminées de l’UWCL…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les 48 heures passées par le président du PSG et de l’ECA, Nasser al-Khelaïfi, à Budapest en début de semaine à l’occasion de l’assemblée générale de l’association des clubs européens. « NAK » a répété plus d’une trentaine de fois son texte pour un discours qui s’annonçait important. « L’association et la FIFA ont annoncé un nouvel accord de coopération jusqu’en 2030, avec notamment une plus grande compensation financière pour les clubs lors des prochaines Coupes du monde. » Le budget va augmenter de 70% en passant d’un peu moins de 194M€ à un peu plus de 329M€. « En échange, les écuries européennes se sont engagées à ‘se conformer jusqu’en 2030 au calendrier international des matches' ». La patron du PSG a pour objectif de normaliser les relations entre l’ECA et la FIFA. Il également a expliqué pourquoi il a accepté ce rôle à l’ECA : « J’ai d’abord décliné pendant des jours, parce que je ne cherche pas de reconnaissance. Mais quand les gens demandent de l’aide, j’essaie d’aider. Ç’a été un honneur pour moi de servir les clubs européens ces deux dernières années. Je suis fier de la façon dont nous avons fait avancer l’organisation. » L’homme qatari affiche ouvertement son opposition à la Super Ligue européenne. Malgré les nombreuses affaires extra-sportives qui gravitent autour du président du PSG, « certains proches lui voient un avenir jusqu’à l’UEFA ou la FIFA. Ces quarante-huit heures ont donné le sentiment que le Qatarien aura des appuis solides pour y arriver », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un point sur le groupe du PSG à deux jours du match face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Les internationaux ont bénéficié de 48 heures de repos après leur retour de sélection. Par exemple, Kylian Mbappé a effectué son retour à l’entraînement ce jeudi. Et le leader du championnat devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs joueurs ce week-end à l’image d’Achraf Hakimi, qui a disputé 50 minutes en match amical et qui « devrait pouvoir tenir sa place. » Le latéral marocain s’est entraîné au Camp des Loges hier. Absent face à Rennes, Carlos Soler devrait lui aussi être disponible, tout comme Marquinhos qui a repris normalement l’entraînement. En revanche, la présence de Sergio Ramos n’est pas encore assurée. Gêné à un mollet, l’Espagnol de 37 ans s’est entraîné à l’écart du groupe ce jeudi. Enfin, Nordi Mukiele (ischios) poursuit ses soins et est forfait pour la réception de l’OL, à l’instar de Presnel Kimpembe et Neymar Jr.

🚨 | Sergio Ramos est incertain pour le match contre l’OL ⏳🇪🇸



Nordi Mukiele est lui déjà forfait ❌🇫🇷



📲 L’Equipe pic.twitter.com/uvd7B87oJQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 30, 2023

L’Equipe revient également sur l’élimination des Féminines du PSG en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League face à Wolfsburg. Après une défaite à l’aller 0-1, les Parisiennes n’ont pas réussi à renverser la tendance en Allemagne (1-1). Pourtant, les Rouge & Bleu avaient réalisé une grosse entame de match mais pourront regretter pendant longtemps leur manque de réalisme. « Comme a l’aller au Parc, le PSG a réalisé une première période de haut vol techniquement et tactiquement, mais n’a pas su être létal dans les moments clés », résume L’E. Ce sont même les Allemandes qui ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Alexandra Popp (20′). L’égalisation rapide de Kadidiatou Diani (30′) a redonné un espoir, rapidement abîmé par la sortie sur blessure de l’internationale française. Dominées pendant la quasi totalité de la double confrontation, les Louves auraient pu aggraver la marque mais ont touché trois fois les montants en seconde période. Malgré l’élimination, le coach parisien, Gérard Prêcheur, a apprécié l’attitude de son équipe : « La maturité dont mes joueuses ont fait preuve en début de match, c’était extraordinaire. Elles ont perturbé Wolfsburg, qui n’a pas l’habitude de ne pas avoir le ballon. Mais on n’a pas su mener à la mi-temps. Derrière, il a fallu qu’on prenne des risques, ça a créé des espaces et c’est là que Wolfsburg est le plus fort. On a perdu un peu la maîtrise du plan de jeu (…) Ce n’est pas l’équipe qui produit le meilleur jeu, la plus technique, la plus tactique, qui va au bout. »

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Danilo Pereira, l’un des hommes forts de la saison du PSG. Le Portugais est devenu « un joueur clé du PSG et un cadre influent du vestiaire parisien. Sa franchise, son fort caractère et son état d’esprit collectif lui ont permis de gagner la confiance de tout un club. » Pourtant, il y a huit mois, son nom était inscrit sur la liste des transferts, mais sa polyvalence, son professionnalisme et son expérience lui ont permis de devenir un cadre influent du vestiaire. « Avec Danilo, c’est un peu toujours la même histoire : une position éloignée dans la hiérarchie, de la réticence, des hésitations face à un style de jeu pas toujours académique, puis la reconnaissance obtenue au gré de ses performances et de son attitude », résume LP. Son arrivée en octobre 2020 répondait au désir de Leonardo de recruter moins « bling bling », même si ce profil n’avait pas forcément emballé l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel.

Polyglotte, le Portugais de 31 ans a décidé d’apprendre rapidement le français pour s’intégrer plus facilement dans le groupe. « Il a appris le français en deux minutes. Ce n’était pas facile pour lui, pourtant, d’être seul ici au début. Mais il est vraiment le symbole du professionnalisme, de l’humilité et du travail. Il a gagné le respect de tout le monde et il est devenu un leader, très costaud », résume un proche du club parisien. Grâce à sa maturité précoce, Danilo Pereira est devenu capitaine à 23 ans au CS Maritimo (2014-2015), comme l’explique son ancien coach, Leonel Pontes : « Il était jeune mais déjà tellement mature. C’est quelqu’un qui s’est battu pour devenir joueur professionnel. Il a cette préoccupation de toujours bien recevoir les nouveaux et d’aider les jeunes. S’il paraît un peu réservé au premier abord, il a son caractère ! » Une forte personnalité qui rejaillit sur le terrain ou lorsqu’il faut donner des conseils en privé à certains coéquipiers. « S’il y a un sujet sur lequel il n’est pas d’accord, il va le dire. Il n’est pas tout lisse. Il est profondément humain dans ses échanges. Il est capable d’avoir aussi bien une discussion avec Messi qu’avec les jeunes », rapporte un habitué du Camp des Loges.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi l’élimination des Féminines du PSG en UWCL. Les Parisiennes n’ont pas réalisé d’exploit et sont donc éliminées dès les quarts de finale pour la première fois depuis 2019. Pourtant, les Rouge & Bleu étaient proches de renverser cette situation défavorable (défaite 0-1 à l’aller au Parc des Princes) avec plusieurs occasions franches en première période. Mais la blessure à l’épaule de Kadidiatou Diani a complètement changé la physionomie de la rencontre pour le club parisien. Désormais, il reste deux objectifs aux Féminines du PSG : le championnat et la Coupe de France. Avec comme adversaire l’Olympique Lyonnais. « Prêcheur, son staff et ses joueuses ont montré que, même avec un effectif limité, ils sont en capacité de lutter, à l’image du succès de décembre dernier à Lyon. »