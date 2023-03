En plus de l’élimination frustrante face à Wolfsburg en Ligue des champions, les Féminines du PSG devront se passer de leur attaquante phare, Kadidiatou Diani, pendant plusieurs semaines.

L’élimination de l’UEFA Women’s Champions League n’a pas été la seule mauvaise nouvelle de la soirée des Féminines du PSG ce jeudi soir. Auteure du but qui a redonné espoir aux Rouge & Bleu, Kadidiatou Diani s’est blessée à l’épaule juste avant la pause face à Wolfsburg (1-1). Une blessure qui a grandement changé la physionomie de la rencontre pour les joueuses de Gérard Prêcheur. En plus de cette désillusion européenne, le club parisien a perdu pour plusieurs semaines sa meilleure buteuse. En effet, comme le rapporte le PSG via son compte Twitter, l’internationale française souffre d’une fracture de la clavicule droite. « Des examens supplémentaires seront effectués dans les prochains jours afin d’évaluer l’indisponibilité de la joueuse », précise le PSG sans donner plus de détails sur la durée d’absence.

Une absence de six semaines pour Diani ?

Mais selon L’Equipe et Le Parisien, l’attaquante du PSG manquera six semaines de compétition. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge & Bleu toujours en course pour remporter le championnat et la Coupe de France. De son côté, Gérard Precheur, déjà privé de Marie-Antoinette Katoto depuis le début de saison, perd son meilleur élément en attaque et ne dispose pas d’un secteur offensif fourni qualitativement pour compenser cette absence. Une mauvaise nouvelle pour la section féminine du PSG dans ce sprint final de la saison 2022-2023 où les Parisiennes affronteront à deux reprises l’Olympique Lyonnais, le 13 mai en finale de Coupe de France et le 20 mai en championnat.