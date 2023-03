Recruté en toute fin de mercato estival, Carlos Soler montre des lacunes depuis son arrivée au PSG. Mais est-ce seulement un problème de niveau pour l’Espagnol ?

Cette saison, le PSG n’a pas su répondre aux objectifs. Éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions et Coupe de France, le club de la capitale aura pour seul objectif de valider un 11e titre de champion de France historique dans le football français. Et la qualité du banc a joué un grand rôle dans les désillusions subies ces dernières semaines. Pourtant, le club parisien avait déboursé près de 150M€ l’été dernier, mais la plupart des recrues ne donnent pas satisfaction à l’image de Carlos Soler. Recruté pour près de 20M€ (17M€+5M€ de bonus), l’Espagnol est arrivé lors du dernier jour du mercato estival en provenance de Valence et a paraphé un contrat jusqu’en juin 2027. Joueur expérimenté de Liga et capitaine du club Ché, l’international espagnol était considéré comme une solution en attaque derrière le trio intouchable Messi-Mbappé-Neymar. Mais avec un manque de préparation et une première aventure à l’étranger, le joueur 26 ans n’a pas exprimé la pleine mesure de son talent. Titulaire indiscutable à Valence, Carlos Soler avait notamment disputé les trois premiers matches de Liga cette saison (243 minutes et 1 but), mais la situation contractuelle du joueur, à qui il restait un an de contrat, permettait aux dirigeants espagnols de réaliser une belle plus-value pour un élément qui évoluait depuis 2016 avec l’équipe première du Valence CF, son club formateur.

Image : psg.fr

Décisif mais transparent dans le jeu

Pourtant au niveau des chiffres, Carlos Soler est le quatrième joueur le plus décisif derrière le trio offensif Lionel Messi (18 buts, 17 passes décisives), Neymar Jr (18 buts, 16 passes décisives) et Kylian Mbappé (31 buts, 7 passes décisives). Avec 6 buts et 3 passes décisives, l’ancien Valencian a su se montrer décisif lors de ses 27 apparitions cette saison (1.189 minutes). Cependant, ces statistiques ne suffisent pas à cacher un rendement insuffisant sur le terrain. Souvent transparent, le natif de Valence a dû mal à trouver ses repaires dans une équipe où les individualités priment sur le collectif. À sa décharge, le numéro 28 du PSG n’est pas utilisé à un poste fixe par Christophe Galtier. Le plus souvent utilisé en sortie de banc (seulement 14 titularisations en 30 matches, dont 3 rencontres jouées dans leur intégralité), Carlos Soler a évolué en milieu central (7 fois), milieu offensif (6), milieu droit (4) et même milieu gauche (1) lors de ses titularisations. Un changement de poste qui l’empêche de trouver des automatismes avec ses partenaires.

Le joueur de 26 ans a également besoin d’un temps d’adaptation, lui qui vit sa première expérience loin de Valence : « Ce n’est pas facile de quitter ma maison, là où j’ai passé toute ma vie. Mais j’ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club, l’un des plus grands d’Europe, et me bagarrer pour jouer le plus possible et gagner des titres. Je suis heureux maintenant. J’ai connu un petit moment d’apprentissage, mais ce dernier mois, j’ai pu jouer plus, j’ai aidé l’équipe… Ça a été mieux », avait-t-il notamment déclaré en décembre dernier.

Un problème de confiance ?

Et avec une concurrence qui n’existe pas au sein de l’attaque parisienne, Carlos Soler a dû mal à enchaîner les matches et à retrouver du rythme, ce qui explique en partie son absence au rassemblement de l’Espagne pendant cette trêve internationale. Mais le problème se situe peut-être ailleurs. Interrogé par nos soins, le journaliste du quotidien AS, Andrés Onrubia Ramos, pense que le joueur manque de confiance en raison de son rôle indéterminé dans l’équipe du PSG : « Concernant Carlos Soler, je pense qu’il s’agit plus d’un manque de confiance que d’un manque de talent. Le PSG est une équipe qui demande de la performance dès le premier jour et c’est un joueur qui s’est plus démarqué dans la surface. Quand il a joué, il a été loin de la surface, donc il a été assez limité. Mais je ne pense pas qu’il n’ait pas le niveau pour un club comme le PSG. » Encore sous contrat jusqu’en 2027, Carlos Soler est passé d’un titulaire indiscutable et une pièce maîtresse du Valence CF à un joueur en sortie de banc utilisé de manière irrégulière. Pour preuve, après sa bonne performance face au Stade Brestois (2-1), il n’a pas pu enchaîner en raison d’une gêne musculaire. Des premiers mois compliqués pour l’Espagnol à l’instar de la plupart des recrues estivales comme Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitike.

Statistiques 2022-2023 de Carlos Soler

Ligue 1 : 18 matches disputés dont 10 titularisations (844 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives

: 18 matches disputés dont 10 titularisations (844 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés dont 2 titularisations (155 minutes) – 1 but

: 6 matches disputés dont 2 titularisations (155 minutes) – 1 but Coupe de France : 3 matches disputés dont 2 titularisations (190 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 3 matches disputés dont 2 titularisations (190 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Liga : 3 matches disputés dont 3 titularisations (243 minutes) – 1 but

*Source : psg.fr