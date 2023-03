Les Féminines du PSG éliminées en quart de finale d’UWCL

Battues à l’aller (0-1), les Féminines du PSG se devaient de l’emporter sur la pelouse de Wolfsburg pour se qualifier en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Malheureusement, elles ont concédé un match nul (1-1).

Ce jeudi soir, les Féminines du PSG affrontaient Wolfsburg dans le cadre du quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. La semaine dernière, les joueuses de Gérard Prêcheur s’étaient inclinées au Parc des Princes sur la plus petite des marges (0-1). Une rencontre durant laquelle la prestation de l’arbitre avait été pointée du doigt. Sur la pelouse de la Volkswagen Arena, ce sont les Parisiennes qui dominent le début de la rencontre, se procurant plusieurs belles occasions. Elles vont même réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kadidiatou Diani mais le but de la numéro 11 du PSG a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (11e). Alors qu’elles ne s’étaient pas montrées dangereuses, ce sont les Allemandes qui vont ouvrir le score. Popp, trouvée à l’entrée de la surface, réussie à tromper Bouhaddi (1-0, 20e). Cette même Popp qui est proche de doubler la mise juste avant l’heure de jeu (28e). Dans la foulée, Diani va réussir à égaliser. Sur un centre de Karchaoui, Diani trompe la gardienne allemande d’une tête au six mètres. Pour les joueuses du PSG, il ne reste plus qu’un but pour se qualifier. Avant la mi-temps, les Parisiennes poussent pour marquer mais n’y parviennent pas. Mais dans les cinq dernières minutes, Diani va se blesser. Sur une action, l’internationale française s’écroule dans la surface après un contact avec Hendrich. L’arbitre ne bronche pas (36e). Quelques minutes plus tard, Diani se plaint de douleur à l’épaule. Elle ne reviendra pas en seconde période.

Une blessure de Diani qui change tout

En seconde période, les deux équipes vont se procurer plusieurs belles occasions sans pour autant marquer. Popp trouvant même le poteau seul face au but vide du PSG (53e). Lors de ce second acte, c’est Wolfsburg qui se montre plus dangereux et proche de reprendre l’avantage. Les Parisiennes se procurent des situations mais sans se montrer dangereuses. Les Allemandes vont toucher une nouvelle fois du bois (77e). Dans les dix dernières minutes du match, les Parisiennes vont pousser pour s’offrir la victoire et la qualification pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. Mais sans réussite. Les Féminines du PSG sont donc éliminée en quart de finale de l’UWCL.