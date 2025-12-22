Revue de Presse PSG : Gonçalo Ramos, équipe-type…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 décembre 2025. Le PSG satisfait de Gonçalo Ramos, le Portugais devrait rester à Paris cet hiver, les présélections pour l’équipe-type Ligue 1 de l’année 2025…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Gonçalo Ramos. Avec neuf buts inscrits depuis le début de la saison, l’attaquant de 24 ans est le meilleur buteur du PSG à la trêve, devant Khvicha Kvaratskhelia et João Neves, qui comptent six buts chacun. Malgré un temps de jeu réduit (984 minutes), le 16e de l’effectif, l’attaquant portugais en profite pour montrer son sens du but. Il inscrit un but toutes les 109 minutes dans cet exercice 2025-2026. « Par son profil d’attaquant de surface, qui ne dézone pas, il n’est pas le premier choix, ni le second, ni même le troisième d’ailleurs. Luis Enrique s’en est privé systématiquement dans les grands rendez-vous. » Cette saison, il n’a démarré que 9 rencontres dans la peau d’un titulaire. Il a notamment vécu la Coupe intercontinentale sur le banc et a vu des joueurs comme Lee Kang-In, Senny Mayulu, Désiré Doué et Ousmane Dembélé se succéder à la pointe de l’attaque. « Une situation devenue banale pour les observateurs, qui ne l’enchante guère, mais qui ne déteint pas sur le vestiaire, où on le décrit comme ‘un super coéquipier qui donne à chaque fois le maximum à l’entraînement’. Pas d’état d’âme ni de mauvais esprit : Ramos reste professionnel », rapporte LP.

D’ailleurs, Luis Enrique n’hésite pas à prendre sa défense : « Gonçalo est un joueur très important pour nous parce qu’il est prêt à chaque match. Qu’il joue plus ou moins, c’est la même chose, il profite de chaque minute pour montrer son travail et sa qualité », avait déclaré le coach parisien début novembre. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 2 janvier, le PSG se dit très satisfait de son numéro 9, « un attaquant qu’il juge précieux dans son effectif et qu’il lui sera difficile de remplacer en janvier. » Sauf rebondissement, Gonçalo Ramos ne partira pas cet hiver, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. « Pour que les choses changent, il faudrait que la demande vienne du joueur, qui mène une vie tranquille dans la capitale avec sa compagne Margarida Amaral Domingues, et leur petit garçon Bernardo, né le 6 juin dernier. » Même s’il ne faut rien exclure à l’approche de la Coupe du monde 2026, le manque de temps de jeu de l’ancien de Benfica ne semble pas avoir d’incidence sur sa sélection avec le Portugal, lui qui est considéré comme la doublure de Cristiano Ronaldo.

De son côté, L’Equipe propose d’élire jusqu’à vendredi l’équipe-type de l’année en Ligue 1. Parmi les présélections des entraîneurs et gardiens, Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier sont retenus. L’entraîneur parisien est en concurrence avec Roberto de Zerbi (OM), Didier Digard (Le Havre), Alexandre Dujeux (Angers SCO), Bruno Génésio (LOSC), Paulo Fonseca (OL), Stéphane Gilli (Paris FC), Franck Haise (OGC Nice), Liam Rosenior (RC Strasbourg) et Pierre Sage (RC Lens).

Pour les gardiens, les deux portiers parisiens de 2025 feront face à Yéhvann Diouf (OGC Nice), Hervé Koffi (RC Lens / Angers SCO), Donovan Léon (AJ Auxerre), Berke Özer (LOSC), Dorde Petrovic (RC Strasbourg / Bournemouth), Robin Risser (Red Star / RC Lens), Geronimo Rulli (OM) et Brice Samba (Stade Rennais).