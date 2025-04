Revue de presse PSG : Luis Enrique, Unai Emery, Asensio…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 avril 2025. Les retrouvailles entre Luis Enrique et Unai Emery depuis la funeste remontada, Marco Asensio va retrouver le PSG, les festivités du titre prévues le 17 mai…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les retrouvailles entre Luis Enrique et Unai Emery. Les deux entraîneurs vont se retrouver pour la première fois après la funeste remontada, lorsque Emery était sur le banc du PSG et Enrique celui du Barça. « Luis Enrique est passé de bourreau à messie du PSG après une longue période à la tête de l’Espagne (2018-2022). Unai Emery a, lui, jonglé entre Arsenal (2018-2019), Villarreal (2020-2022) et, désormais, Aston Villa avec lequel il retrouve le Parc des Princes pour la première fois, ce mercredi, pour un surprenant quart de finale de Ligue des champions », avance le quotidien francilien. Cette « remontada » est collée à vie à la carrière du Basque, lance Le Parisien. Lors de la saison 2016-2017, l’ex-formule de la Ligue des champions est encore en vigueur avec, notamment, ces trois semaines de pause entre les matchs aller et retour en huitièmes de finale. 21 jours qui vont s’avérer décisifs dans les têtes catalanes, destructeurs dans les caboches parisiennes. Unai Emery et Luis Enrique, aussi, par la même occasion. Ce mercredi soir, ils se serreront la main sur la pelouse du Parc des Princes pour la onzième fois de leur carrière, la première depuis ce 8 mars 2017. Le Basque n’a battu que deux fois l’Asturien, conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque Marco Asensio. Prêté par le PSG à Aston Villa lors du mercato hivernal, l’international espagnol va retrouver le club de la capitale mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Avec le club anglais, Marco Asensio a déjà plus marqué en onze rencontres (8 buts) que lors de son passage au PSG (47 matches, 7 buts). « L’UEFA interdisant les clauses empêchant les prêtés de jouer contre le club auquel ils appartiennent, Asensio sera bien présent mercredi, moins de cinq mois après son déclassement par Luis Enrique », avance le quotidien sportif. Il y a eu, en quelques mois, un changement drastique dans l’histoire de l’attaquant au Paris Saint-Germain. Tout a basculé le 22 novembre, après une victoire contre Toulouse (3-0), au Parc des Princes. Jusque-là, l’ancien joueur du Real Madrid avait disputé trois matches sur quatre en Ligue des champions (une titularisation) et dix des douze rencontres de Ligue 1 (8 titularisations, deux buts, deux passes décisives). Après cette date, l’international espagnol (38 sélections) n’a joué que vingt-cinq minutes en douze matches, sans jamais être titulaire. Asensio est passé d’un faux neuf capable de dépasser la concurrence à un joueur à qui l’on a montré la sortie lors du mercato hivernal, analyse L’Equipe. Après ce match contre les Toulousains, le coach du PSG est venu parler à son joueur. En substance, l’entraîneur lui a reproché un manque d’investissement pour lancer le pressing collectif et venir embêter les premiers relanceurs adverses. Il a également expliqué à l’attaquant que son implication à l’entraînement n’était pas satisfaisante et que sa prestation n’en était que le résultat. En réponse à ces critiques, Asensio a exprimé son incompréhension alors que Paris venait de gagner largement son match. Le triple vainqueur de la Ligue des champions s’est étonné de recevoir autant de remontrances et l’a fait savoir, indique le quotidien sportif. « Devant le groupe, Luis Enrique lui aurait alors demandé de l’écouter attentivement. Une scène aux conséquences importantes, puisque l’Asturien a décidé, ce soir-là, de ne plus compter sur son joueur. Malgré des excuses quelques jours plus tard à l’entraînement (le joueur a expliqué qu’il était frustré et que son attitude n’avait rien de personnel contre son entraîneur), Asensio n’a jamais pu regagner sa place. » Encore lié au PSG jusqu’en juin 2026, Marco Asensio, prêté sans option d’achat à Aston Villa, ne souhaite pas revenir à Paris. Le club anglais aimerait le conserver. Au sein du club de la capitale, on dit ne pas être inquiet de la situation et on assure que d’autres clubs ont déjà appelé pour connaître les modalités d’un transfert.

Le quotidien sportif évoque également la célébration du titre de champion de France. S’il a officiellement été sacré champion de France samedi après-midi sur la pelouse du Parc des Princes après sa victoire contre Angers lors de la 28e journée de Ligue 1, il faudra attendre le 17 mai, date du dernier match de la saison au Parc des Princes contre Auxerre pour voir Marquinhos soulever le trophée. Samedi, les joueurs, par petits groupes, et le staff ont fêté de leur côté ce nouveau trophée. Rien n’avait été organisé de manière formelle, indique le quotidien sportif. Les Parisiens retrouvent le Campus de Poissy ce lundi afin de préparer le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa qui se tiendra mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Auteur du but du titre contre Angers samedi après-midi, Désiré Doué est le seul joueur du PSG présent dans l’équipe type de la 28e journée de Ligue 1 de L’Equipe.