Mercato – Aston Villa aimerait conserver Marco Asensio

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio a été prêté par le PSG à Aston Villa cet hiver. Le club anglais aimerait conserver l’international espagnol.

Lors du mercato hivernal, le PSG avait invité plusieurs joueurs à quitter le club. C’était le cas pour Marco Asensio. Peu utilisé lors de la première sortie de saison par Luis Enrique, l’ancien du Real Madrid a finalement rejoint Aston Villa sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. En Angleterre, il brille avec huit buts en onze matches, toutes compétitions confondues.

Des discussions pas encore entamées

Des performances qui ont convaincu les Villans de vouloir conserver Marco Asensio, qui avait fait le choix de rejoindre Aston Villa, sa priorité cet hiver, alors qu’il avait reçu plusieurs approches en Espagne, en Turquie ou dans les pays du Golfe. Selon les informations du Parisien, il se pourrait que le PSG et Aston Villa se posent pour discuter d’une vente définitive du joueur. Le club de Birmingham cherche actuellement la meilleure formule pour conserver Marco Asensio au-delà de cette saison, avance le quotidien francilien. « Les négociations n’ont pas encore débuté, mais les dirigeants des Villans ont exprimé leur envie de poursuivre l’aventure avec le natif de Palma qui ne devrait pas rentrer au PSG l’été prochain. En effet, ni le joueur ni Luis Enrique n’ont l’intention de revenir en arrière. » Le club de la capitale ne souhaite pas précipiter les choses non plus. Au vu des dernières performances d’Asensio, il sait que les clubs intéressés seront là dans quelques semaines pour se disputer sa signature. L’attaquant devra également se positionner, lui qui se plaît à Aston Villa, conclut Le Parisien.