Deux joueurs du PSG nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1

Depuis hier, le PSG est officiellement champion de France. Il a dominé de bout en bout la Ligue 1. Deux de ses joueurs sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars.

Champion de France depuis hier soir, le PSG possède la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. C’est également lui qui compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Ousmane Dembélé avec 21 réalisations, et le meilleur passeur, Bradley Barcola (neuf offrandes). En mars, le PSG a joué cinq matches de Ligue 1 pour cinq victoires, pour 18 buts marqués et seulement quatre encaissés. Ce dimanche, les noms des trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1 ont été dévoilés. Et comme lors du mois de février, deux joueurs parisiens font partie de cette liste.

En concurrence avec Mika Biereth

Auteur de quatre buts et une passe décisive lors du mois écoulé en Ligue 1, Ousmane Dembélé est nommé pour la troisième fois de suite. Lauréat en janvier et battu par Amine Gouiri en février, le numéro 10 du PSG va tenter de remporter pour la deuxième fois de la saison ce trophée. Il sera en concurrence avec l’attaquant de Monaco, Mika Biereth, auteur de douze buts en onze matches de championnat depuis son arrivée en janvier. Si on se réfère à son mois de mars, il a marqué cinq buts et délivré une passe décisive en quatre rencontres. Performant depuis plusieurs semaines, Désiré Doué est également nommé pour ce trophée. Le numéro 14 du PSG a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives lors de ses quatre matches de championnat en mars. Pour voter pour les joueurs parisiens, c’est par ici.