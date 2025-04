Kylian Mbappé éteint une polémique autour du PSG 

La fin de relation entre le PSG et Kylian Mbappé est houleuse. Hier, l’attaquant a tenu à désamorcer une polémique après une déclaration dans sa dernière interview, que beaucoup estimait être un tacle au PSG.

Après sept ans au PSG, de nombreux titres et le record du nombre de buts inscrits pour un joueur du club de la capitale (256 buts), Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre libre le Real Madrid l’été dernier. Un choix qui n’a pas plus à son ancien président, Nasser al-Khelaïfi. L’international français réclame également 55 millions d’euros de primes et de salaires non-versés au club de la capitale.

« Aucun rapport avec le PSG »

Hier soir, l’attaquant a donné une interview à La Sexta. Dans cette dernière, il a évoqué son choix de signer au Real Madrid pour la suite de sa carrière. « La seule chose que je voulais, c’était jouer ici au Santiago Bernabéu, marquer des buts et être heureux. J’ai commencé par être fan de Zizou, quand il a signé avec les Galactiques. C’est le meilleur club du monde, il a une aura que les autres n’ont pas. Avec l’arrivée de Cristiano, mon autre idole, j’ai suivi tous les matchs. Même si vous n’êtes pas un fan de Madrid, vous regardez leurs matchs parce que c’est le plus grand club du monde. Au début, c’était un rêve, puis un objectif et maintenant une réalité. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il n’a pas été difficile de choisir entre Madrid et l’argent. » Cette dernière phrase a beaucoup fait parler, de très nombreux supporters et observateurs du football estimant que c’était un tacle adressé au PSG. Afin d’éviter toute polémique, Kylian Mbappé a tenu à réagir à cette phrase, sur son compte X, expliquant qu’elle n’était pas dirigée vers le PSG. « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix, par exemple, de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France, le reste, c’est pas pour vous, vu que vous comprenez pas. La bise. »

